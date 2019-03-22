"الرحيل يعني الرحيل".. إلى أين تتجه الجزائر بعد بوتفليقة؟

مصراوي - برلين (دويتشه فيله) بعد إعلان حزب جبهة التحرير الوطني سحب دعمه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودعمه المطلق للحراك الشعبي، رفع المحتجون سقف مطالبهم رافضين محاولة النظام ترميم نفسه. والآن بات رحيل كامل النظام، المطلب الوحيد للشعب الجزائري. في خطوة غير مسبوقة، سحب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم دعمه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأعلن يوم الأربعاء عن مساندة "مطلقة" للحراك الشعبي في الجزائر، كما صرح بذلك معاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير الحزب لوكالة الأنباء الجزائرية. من جانبه ذكر الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري...

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