مفرزة استقصاء الشمال توقف مروجي مخدرات في طرابلس

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان، ان معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، عن قيام شخصين بترويج مخدرات في منطقة المعرض - طرابلس. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها المفرزة تمكنت من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه بهما وتوقيفهما، وهما: ح. م. (مواليد عام 1970، لبناني)، ع. ش. (مواليد عام 1964، لبناني) وضبط داخل سيارة الثاني كمية من الحشيشة وميزان حساس. وتبين أن الأول مطلوب للقضاء بموجب 7 مذكرات عدلية بجرم ترويج مخدرات. وذكرت ان التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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