أفيوني: لبنان يتمتع بمستوى اكاديمي جامعي رفيع

دعا وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني إلى التكيف مع الثورة الصناعية ومواكبة العصر، معتبرا ان "هذه المهارات الخاصة التي يتعلمها الطلاب في الجامعة سيكون لها اثرها الكبير على حياتهم العملانية".

وفي كلمة له خلال حفل اطلاق برنامج الدراسات المزدوج SAP DSP بالتعاون مع شركة SAP في قاعة كلية عدنان القصار لادارة الاعمال اوضح افيوني اهداف وزارته معتبراً ان "الحكومة الالكترونية او الانتقال بالقطاع العام الى العالم الرقمي هو اولوية، اما المهمة الثانية فهي التعاون مع القطاع الخاص وخصوصاً مع الجامعات".

وتحدث افيوني عن الكثير من العمل الذي يجب إنجازه مع التركيز على اولوية تأمين فرص العمل للشباب والشابات من الخريجين الجدد. واعتبر ان لبنان يتمتع بمستوى اكاديمي جامعي رفيع، وهذا ما يعزز فرص العمل امام الجيل الجديد.