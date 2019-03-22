الرئيس عون استقبل الوزير السابق ملحم الرياشي وعرض معه الاوضاع السياسية العامة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الوزيرالسابق ملحم الرياشي واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة ومواقف الاطراف من المواضيع المطروحة، كما تطرق البحث الى زيارة وزير الخارجية الاميركية السيد مايك بومبيو الى لبنان.

من جهة أخرى، أُقيم ظهرا احتفال في قصر بعبدا، منح خلاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسام الارز الوطني من رتبة فارس الى العالمة اللبنانية البروفيسورة نجاة عون صليبا، مديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة الاميركية في بيروت، تقديرا لجهودها وابحاثها الرائدة في مجال الملوثات العلمية، وهي نالت جائزة " الاونيسكو- لوريال العالمية" واختيرت من بين خمس نساء من العالم تقديرا لابحاثها العلمية المتقدمة.

وثمن الرئيس عون الجهود والانجازات التي حققتها عون صليبا، لافتا الى ان "منحها الوسام هو عربون تقدير لسيدة تم اختيارها من بين العديد من زملائها الذين يعملون في الميدان نفسه"، معرباً عن "تقديره لجهود المحتفى بها وصبرها وصمودها على مدى عشرين سنة، وما اثبتته من قدرة على القيام بعمل استثنائي، فانه توجه اليها بالقول: "انك لا تخدمين لبنان بما تقومين به فحسب وهو ما نفتخر به كما بكونك لبنانية، بل تخدمين الانسانية عامة في كل اصقاع العالم، ولكونك امرأة تستحقين الثناء الاكبر "، متمنيا لها المزيد من العطاء والنجاح.