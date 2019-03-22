هاشم: مهما كانت الاولويات الاقتصادية والاجتماعية تبقى الكرامة الوطنية هي الاساس

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "موقف وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو من الاحتلال الاسرائليلي تأكيد على التماهي الصهيوني الاميركي وعدائيته لأمتنا وشراكة كاملة في العدوان الدائم و احتلالهم لارضنا العربية من فلسطين إلى الجولان ولبنان".

وفي تصريح له بعد استقباله وفود وفعاليات في منزله في شبعا، لفت هاشم إلى أنه "امام هذه المواقف الاميركية وما هو مستجد اليوم حول الطروحات الاميركية للحل المقترح لقضية الحدود البحرية والثروة الوطنية النفطية والمنحازة كما هي دائما لمصلحة العدو الاسرائيلي وهو ما يستدعي المعنيين مواجهة الاميركي بموقف وطني واحد واضح حفاظا على حقنا في ثروتنا وأرضنا والتزاما بسياسدتنا وكرامتنا الوطنية مهما كانت الاولويات الاقتصادية والاجتماعية تبقى الكرامة الوطنية الاساس لنستطيع تجاوز كل الازمات والمعضلات مهما كان حجمها".