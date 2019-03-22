وفد من قيادة حركة "أمل" زار إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق

زار وفد من قيادة حركة "أمل"، إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، ضم الوفد رئيس الهيئة التنفيذية للحركة مصطفى فوعاني، رئيس المكتب السياسي جميل حايك، المسؤول المالي المركزي الحاج باسم لمع، مسؤول اقليم الجنوب تضال حطيط وعدد من القيادات.

وشكر فوعاني الشيخ صادق على "جهوده في رعاية أبناء النبطية والجنوب عبر مراكز الخدمات والأجهزة التطوعية والمؤسسات العامرة، الى جانب دوره الارشادي ونهجهِ الحسيني ومواقفه الوطنية المضيئة التي ساهمت جميعها في رسم الهوية الحسينية المقاومة للمدينة والجنوب".