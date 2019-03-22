انطلاق مسيرة القربان المقدس من المحبسة الى دير مار مارون في عنايا

انطلقت منذ قليل مسيرة القربان المقدس من المحبسة الى ​كنيسة القديس شربل​ في ​​دير مار مارون عنايا​​ على وقع التراتيل والصلوات. يذكر ان هذه المسيرة تنظم في 22 من كل شهر بذكرى شفاء السيدة نهاد الشامي.

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