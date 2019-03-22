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القوات في جزين عايدت الأمهات في مركز دار مار الياس للمسنين

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أقامت منطقة جزين في "القوات اللبنانية" قداساً احتفالياً في كنيسة مركز دار مار الياس للمسنين - عبرا، لمناسبة عيد الأم.

وشكرت مسؤولة المركز لوريس مشنتف "القوات" ورئيسها سمير جعجع على اللفتة الإنسانية الخاصة واعتبرت ان مثل هذه الخطوات يكون لها الأثر الفاعل في مجتمعنا لتخفيف الأعباء عن بعضنا البعض.

وكان قد أقيم حفل غداء للمناسبة تخلله توزيع هدايا على الأمهات المشاركات.

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