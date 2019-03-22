جنبلاط: مصر كانت وستبقى الى جانب لبنان العربي المستقل والى جانب استقراره وسيادته

اشارت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى لقاء حميم ولاحقا عشاء مع السفير المصري السيد نزيه نجًاري وعقيلته، مؤكدا ان مصر كانت وستبقى الى جانب لبنان العربي المستقل والى جانب استقراره وسيادته.

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