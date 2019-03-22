أعرب مرشح الرئاسة في أوكرانيا، زعيم حزب "برنامج الحياة" المعارض يوري بويكو عن "اعتقاده بأن يخرج مواطنو بلاده إلى الميدان مجددا للاحتجاج، إذا شابت الانتهاكات الانتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى أنه "ربما لن يخرج الناس إلى الميدان بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور، لكن إذا خدعوا، وأحسوا أن أصواتهم تسرق منهم، وأن الانتخابات تشوبها انتهاكات، فإن هذا ممكن والناس لديهم مثل هذا المزاج حاليا".
وذكّر بويكو بخطر الاحتجاجات، مشيراً إلى "مثال المأساة التي حدثت في نهاية آب 2015، عندما ألقى شخص مجهول قنبلة على موظفي إنفاذ القانون أمام مبنى البرلمان احتجاجا على اعتماد تعديلات دستورية في البلاد تتعلق باللامركزية، مما أسفر عن إصابة 141 شخصا، توفي أربعة منهم، هم من رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون البرلمان".
كانت هذه تفاصيل خبر مرشح رئاسي بأوكرانيا رجح خروج المواطنين للاحتجاج إذا شابت الانتخابات انتهاكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.