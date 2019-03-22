مرشح رئاسي بأوكرانيا رجح خروج المواطنين للاحتجاج إذا شابت الانتخابات انتهاكات

أعرب مرشح الرئاسة في أوكرانيا، زعيم حزب "برنامج الحياة" المعارض يوري بويكو عن "اعتقاده بأن يخرج مواطنو بلاده إلى الميدان مجددا للاحتجاج، إذا شابت الانتهاكات الانتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى أنه "ربما لن يخرج الناس إلى الميدان بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور، لكن إذا خدعوا، وأحسوا أن أصواتهم تسرق منهم، وأن الانتخابات تشوبها انتهاكات، فإن هذا ممكن والناس لديهم مثل هذا المزاج حاليا".

وذكّر بويكو بخطر الاحتجاجات، مشيراً إلى "مثال المأساة التي حدثت في نهاية آب 2015، عندما ألقى شخص مجهول قنبلة على موظفي إنفاذ القانون أمام مبنى البرلمان احتجاجا على اعتماد تعديلات دستورية في البلاد تتعلق باللامركزية، مما أسفر عن إصابة 141 شخصا، توفي أربعة منهم، هم من رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون البرلمان".