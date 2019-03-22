الرئيس عون: يقلقنا ربط عودة الناحين بالحل السياسي ما يعني تأجيل العودة

لفت رئيس الجمهورية ميشال عون خلال افتتاح مؤتمر البحر الابيض المتوسط لاندية "الليونز" إلى انه "عندما تلتقي مجموعة من الناس وتتخذ من "الخدمة" شعاراً لها وعندما يحدد مؤسس المشروع إطار مشروعه بتسخير النخبة مواهبها وقدراتها لتطوير مجتمعها وبالعمل من أجل الآخرين فلا شك أنه يؤمل من هذه المجموعة الكثير".

وأشار إلى أنه "بدأت جمعية أندية "الليونز" الدوليّة نشاطها في العام1917 لتصبح على مر السنين أكبر جمعية خدمة في العالم ولتشهد على إرادة الخير والسلام والعطاء حتى في أحلك الظروف وأصعبها واليوم وبعد مئة عام على انتشارها، نجدها تخدم على امتداد قارات العالم قاطبة خصوصاً في ميدان البيئة والصحة وتحسين الظروف الاجتماعية ولها مقعد دائم في المجلس الاقتصادي الاجتماعي لدى منظمة الأمم المتحدة، والملفت حصولها على الجائزة العالمية للشفافية والمصداقية للمرة السابعة على التوالي".

وأضاف: "بالتوقف عند عناوين لقائكم اليوم، من مشاغل التلوث البيئي وازدياد حجم المشاكل الناجمة عن التصنيع والاستهلاك الى معالجة المخلفات والضرر اللاحق بالطبيعة الى التنمية المستدامة ومشاكل النزوح وانعكاساته الاجتماعية ونجدها كلها تحاكي تحديات تواجهنا ونسعى الى إيجاد الحلول لها".

وتابع الرئيس عون: "البيئة النظيفة حق لكل إنسان، وأي ضرر يلحق بالطبيعة يطاله مباشرة لأن الطبيعة عالم حي ومتوازن يقوم على ثلاث ركائز مترابطة ومتكاملة، إنسانية وحيوانية ونباتية وأي خلل في أي من هذه الركائز سينعكس حتماً على بقاء ذلك العالم واستمراره وقد سبق وتعهدّت بحماية البيئة في خطاب القسم".

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وقال: "كان إصراري على تنفيذ قانون الصيد الذي ينظم عملية صيد الطيور فلا تبقى عشوائية بل يحدد لها موسماً واضحاً بالإضافة الى تحديد الأنواع المسموح صيدها كما أسعى ليصبح لبنان ممراً آمناً للطيور المهاجرة وعملت لإقرار قانون حماية الحيوانات والرفق بها كما أدعم حملات التحريج لمكافحة التصحّر"، مشيراً إلى أن "التنمية المستدامة، هي اليوم في صلب اهتماماتنا، لأنها الأساس في حل مشاكل الحاضر وتلبية حاجاته مع الاستعداد العملي لمتطلبات المستقبل لجعله أفضل".

واعتبر أن "التحدي الأصعب الذي فرضته علينا حروب المنطقة هو أزمة النازحين؛ فهذه المأساة التي تعاطينا معها من باب التضامن الإنساني تحوّلت الى مشكلة تتخطى قدرتنا وإمكاناتنا على تحمل الاعباء الناجمة عنها من جميع النواحي، اقتصادياً أمنياً اجتماعياً، بنى تحتية، مياه، كهرباء استشفاء مدارس، تصوروا فقط الضرر اللاحق بالبيئة لعدم توفّر بنى تحتية لاستيعاب مليون ونصف مليون نازح على أرضٍ صار معدل السكان فيها 600 في الكيلومتر المربع الواحد".

وأكد انه "يقلقنا أن المجتمع الدولي لا يزال مصراً على ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا ما يعني أنه يؤجل العودة لأجل غير معلوم، هذا مع علمه اليقين بأن لبنان لم يعد قادراً على احتمال هذه الأعباء ومع علمه بالأوضاع المزرية التي يعيشها النازحون في المخيمات التي لا تقيهم برداً ولا حراً"، متوجهاً إلى الحضور: "نأمل منكم، وأنتم الجمعية التي تقدم الخدمة في معظم دول العالم، أن تنقلوا معاناتنا، وأيضاً معاناة النازحين، واضغطوا حيث يمكنكم لحث العالم على مساعدتهم في العودة إلى بلادهم وأرضهم بأقرب وقت ممكن".

وأضاف: "أيها المؤتمرون، إن اختياركم بيروت مركزاً لمؤتمركم الإقليمي فيما المنطقة تعيش حالة اللاستقرار يحمل دلالاتٍ هامة للبنان ولعاصمته بيروت، مدينة الحوار والتلاقي والانفتاح، هكذا نرى وطننا، أرض لقاء وحوار وسط عالم يغلي بالتطرف وبرفض الآخر؛ ﻓﻠﺑﻧﺎن بمجتمعه التعددي هو نقيض الأحادية، وهو النموذج للتحدي اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾواجهه اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرون وهو ﺗﺣدي "اﻟﻌﯾش ﻣﻌﺎً" ومجابهة اﻟﺗطرف ودﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ اﻹرهاب ورﻓض اﻵﺧر، تقدمت بمبادرة لترﺷﯾﺢ ﻟﺑﻧﺎن ﻟﯾﻛون ﻣﻘراً رﺳﻣﯾﺎً وداﺋﻣﺎ ﻟﺣوار اﻟﺣﺿﺎرات واﻷدﯾﺎن والإتنيات، وأطﻠﻘت ﻣﺷروع "أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﺗﻼﻗﻲ واﻟﺣوار" بهدف تثقيف الأجيال الناشئة من كل أنحاء العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط لتقريبهم من بعضهم البعض".