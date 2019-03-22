يترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي اجتماع لجنة المتابعة للقاء النواب الموارنة التشاوري. يشارك في الاجتماع النواب: اسطفان الدويهي، فريد هيكل الخازن، ابراهيم كنعان، جورج عدوان، ميشال معوض، والياس حنكش ممثلا النائب سامي الجميل. ويشارك في اللقاء المطران سمير مظلوم ومسؤول الاعلام والبروتوكول في بكركي وليد غياض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي يترأس اجتماع لجنة المتابعة للقاء النواب الموارنة التشاوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.