وصول بومبيو إلى وزارة الداخلية للقاء ريا الحسن

وصل وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى وزارة الداخلية للقاء وزير الداخلية ريا الحسن. وكان بومبيو وصل إلى لبنان منذ قليل في زياة سيلتقي خلالها الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه.

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