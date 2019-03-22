رئيس وزراء الهند يخوض الانتخابات من مدينة "فاراناسي" المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

يخوض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الانتخابات العامة عبر دائرته الانتخابية، مدينة فاراناسي الهندوسية المقدسة، وفقا للقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات، التي نشرها حزب "باهاراتيا جاناتا" الحاكم.

وتجري الهند انتخابات عامة على سبع مراحل تبدأ في 11 أبريل، ومن المقرر إعلان النتائج في 23 مايو.

وقال محللون سياسيون إن اختيار "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي مدينة المعبد ليخوض مودي الانتخابات من خلالها يهدف إلى منحه صورة الزعيم الهندوسي المتشدد، كما يأمل الحزب في جذب الناخبين من ولاية "اوتارا براديش"، حيث تقع مدينة فارانسي. وتمثل الولاية أهمية سياسيا.

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وقال الوزير جيه. ب. نادا، خلال إعلانه قائمة تضم 185 مرشحا مساء أمس الخميس، إن رئيس حزب "بهاراتيا جاناتا" أميت شاه سيخوض الانتخابات من مدينة "جانديناجار" بمسقط رأسه في ولاية جوجارات.

وتشير هذه الخطوة إلى أن شاه، الداعم الرئيسي لمودي والذي يعود له الفضل في انتصارات "بهاراتيا جاناتا" الانتخابية، سيلعب دورا رسميا أكبر في الحكومة إذا ما تجدد وصول الحزب إلى السلطة.

ولا تتضمن القائمة الأولى للمرشحين، مؤسس الحزب والبطريرك لال كريشنا أدفاني، 91 عاما، النائب الحالي عن مدينة "جانديناجار"، وهو ما قد يشير إلى أن الحزب يحيل الحرس القديم بين صفوفه إلى التقاعد.