الأمن يستعيد سيارة عضو مجلس نواب سرقها اللصوص بالشرقية ويضبط الجناة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة سيارة النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة فاقوس، ومتعلقاته الشخصية وهواتفه المحمولة، أثناء عودته إلى منزله من أمام قرية "سعدة أبوخليل" مساء الأربعاء الماضي.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "محمد كلوب" عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة فاقوس، يتهم فيه مجهولين باستيقافه وسرقة سيارته الخاصة ومتعلقاته الشخصية، وذلك أثناء عودته من قرية "سعدة أبوخليل" وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8918 جُنح فاقوس لسنة 2019.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "إ. ب" 35 عامًا، و"ر.م 29 عامًا، و"ح.ش" 26 عامًا، و"ه.م" 37 عامًا، مُقيمين بفاقوس، فيما تم ضبطهم واستعادة السيارة والمسروقات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.