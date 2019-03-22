أمزازي يُرسل استفسارات للأساتذة المرسمين المتضامنين مع المتعاقدين- وثيقة

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قررت وزارة أمزازي، استفسار مجموعة من الأساتذة المرسمين، حول تنظيم وقفات تضامنية مع مطالب واحتجاجات الأساتذة المتعاقدين.
وحصل “اليوم 24” على وثيقة، توصل بها أستاذ قصد الرد على تنظيم شكل إحتجاجي داخل المؤسسة أول أمس الأربعاء، خلال فترة الاستراحة، حيث طالبته وزارة أمزازي بالإجابة عن “الأسباب التي تبرر هذه الأفعال التي تعد مخالفة للقانون” حسب الوثيقة.
وفِي نفس السياق، قاطع أساتذة ثانوية الخوارزمي بمديرية الفقيه بن صالح، الدراسة كرد على توجيه المدير الإقليمي لاستفسارات لأطر المؤسسة، عقب تضامنهم الأسبوع الفارط مع الأساتذة المتعاقدين.
ويعرف قطاع التعليم بالمغرب، غليان بسبب إضراب الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الثالثة على التوالي، مطالبين الوزارة بترسيمهم وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
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