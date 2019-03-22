- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
في فاجعة جديدة، سقط عاملان اثنان، يشتغلان في صيانة السور الأثري للعاصمة الرباط، صباح اليوم الجمعة.
وقال لحسن العمراني، نائب عمدة العاصمة الرباط صباح اليوم، إن حادث سقوط العاملين، اليوم الجمعة، وقع في شارع ابن تومرت، مؤكدا أن إصابتهما بليغة.
وفي تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال المسؤول المحلي إن الشركات المشتغلة في أوراش صيانة الأسوار العتيقة للمملكة ملزمة باتخاذ إجراءات السلامة الضرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط عاملين أثناء صيانة أسوار الرباط القديمة..العمراني: إصابتهما بليغة! – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.