سقوط عاملين أثناء صيانة أسوار الرباط القديمة..العمراني: إصابتهما بليغة! – صور

في فاجعة جديدة، سقط عاملان اثنان، يشتغلان في صيانة السور الأثري للعاصمة الرباط، صباح اليوم الجمعة.

وقال لحسن العمراني، نائب عمدة العاصمة الرباط صباح اليوم، إن حادث سقوط العاملين، اليوم الجمعة، وقع في شارع ابن تومرت، مؤكدا أن إصابتهما بليغة.

Advertisements

وفي تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال المسؤول المحلي إن الشركات المشتغلة في أوراش صيانة الأسوار العتيقة للمملكة ملزمة باتخاذ إجراءات السلامة الضرورية.