أسامة الإدريسي: متحمس جدا لأول مباراة لي مع المنتخب ونرغب في العودة بنتيجة إيجابية

عبر أسامة الإدرسي، الوافد الجديد على المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق ” أزيد ألكمار ” الهولندي، عن سعادته الكبيرة وتحمسه لخوض أول مباراة له رفقة “أسود الأطلس”، اليوم الجمعة، أمام منتخب مالاوي، في سادس جولات دور مجموعات إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2019.

وفي تصريح تلفزي، قال الإدرسي، إنه ” متحمس للغاية لأول مباراة لي مع المنتخب المغربي، لقد أعجبت كثيرا بالأجواء داخل المنتخب، وجميع العناصر الوطنية عازمة كل العزم على تحقيق نتيجة إيجابية هنا في مالاوي”.

وشدد الإدرسي في المنافسبة ذاتها، على أن المنتخب المغربي يهدف إلى العودة بنتيجة إيجابية من هذه المباراة، على الرغم من أنه سينازل منتخبا ليس سهلا، و” أتمنى أن أكون في الموعد وأقدم ما تنتظره مني الجماهير المغربية”.

وسيواجه ” أسود الأطلس”، ظهر اليوم الجمعة، منتخب مالاوي بملعب ” كاموزو ستاديوم”، في مباراة تحصيل حاصل، بالنسبة لمنتخب مغربي ضمن التآهل وآخر مالاوي أقصي رسميا من المنافسة على بلوغ “الكان”.