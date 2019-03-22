طقس الجمعة.. سحب منخفضة مع قطرات مطرية ضعيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الجمعة، أن تتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل ستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة جزئيا بشمال المنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية، ومرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط والسفوح الجنوبية الشرقية ، مع احتمال أن تكون مصحوبة بقطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة.

ومن المتوقع أن تتشكل سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية مصحوبة بقطرات ذات طابع عاصفي ببعض المناطق، فيما ستظل السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة في باقي مناطق البلاد. وستهب الرياح قوية شيئا ما شرقية بمنطقة طنجة والسايس والريف، ومعتدلة شمالية بالسهول الشرقية ، وضعيفة إلى معتدلة القوة شمالية إلى شرقية في باقي ربوع المملكة.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 05 و10 درجات بالسفوح الجنوبية الشرقية والواجهة المتوسطية وبالسهول الداخلية الشمالية ،وما بين 11 و16 درجة بالجنوب الشرقي والبوغاز وسوس وغرب الاقاليم الجنوبية والسهول الداخلية الوسطى ، وما بين 17 و24 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية ، وما بين 18 و23 درجة بقرب السواحل والجنوب الشرقي ، وما بين 24 و30 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية وداخل سوس والسهول المحيطية وداخل البلاد. وستكون ما بين 31 و36 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا الى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية ، والبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج مابين طنجة والمهدية ، وهائجا الى قوي الهيجان بباقي السواحل.