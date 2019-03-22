انت الان تتابع تفاصيل خبر نيوزيلندا: سفّاح المسجدين سيقضي حياته بزنزانة انفرادية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 مارس 2019 11:54 صباحاً - أعلن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء النيوزيلندي، وينستون بيترز، أن الإرهابي الذي نفّذ الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، "سيقضي بقية حياته في زنزانة انفرادية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها وينستون بيترز، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية، على مستوى وزراء الخارجية.

وقال بيترز: "دولتنا تولي أهمية كبيرة للحرية الدينية، والهجوم على المسلمين هجوم علينا جميعاً".

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بيترز شدّد على أن نيوزيلندا أطلقت أكبر تحقيق في تاريخها لضمان التدقيق في جميع أبعاد الهجوم، مستدركاً: "ولكن لا يمكن لأي عقوبة أن تعادل حجم قبح الجريمة".

وانطلق الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول بتركيا، على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تداعيات الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، ومحاربة الكراهية حيال المسلمين.

والجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين بكرايستشيرش النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصاً أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، في حين تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.