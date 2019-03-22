انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان يرد على شرعنة ترامب لاحتلال الجولان ويحذر من أزمة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 مارس 2019 11:54 صباحاً - حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، من "أزمة جديدة" تهدد منطقة الشرق الأوسط، وذلك تعليقاً على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي حول اعتراف بلاده بأحقية ضم "إسرائيل" لمرتفعات الجولان.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في كلمة ألقاها في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي، المنعقد حالياً في مدينة إسطنبول التركية.

وقال أردوغان: "لن نسمح إطلاقاً بشرعنة احتلال مرتفعات الجولان".

Advertisements

وأضاف: إن "تصريح ترامب حول مرتفعات الجولان تجر المنطقة إلى حافة أزمة جديدة".

من جانبه وصف وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو، تصريح الرئيس الأمريكي حول هضبة الجولان، بأنها تأتي "دعماً للحملات العنصرية والإرهابية".

وكتب دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر": أمس الخميس "بعد 52 عاماً حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافاً كاملاً بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة إلى دولة إسرائيل واستقرار المنطقة".