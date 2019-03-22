الخارجية الروسية: تصريحات أمريكا حول الجولان انتهاك للقرارات الأممية

أكدت روسيا، الجمعة، أن التصريحات الأمريكية حول تغيير صفة مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وإعلان تبعيتها لها، يعد انتهاكا مباشرا للقرارات الأممية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات لإذاعة "كومرسانت إف أم" الروسية، إن "روسيا، كما تعرفون، تقف موقفا مبدئيا من تبعية الجولان لسوريا. وهذا ما يؤكده القرار رقم 497 الأممي لعام 1981".

وأضافت: "لا يزال ثابتا تقييمنا للطابع غير الشرعي لقرار إسرائيل حول نشر سيادتها على هضبة الجولان، الذي اتخذته كقانون رئيسي عام 1981".

وأكدت زاخاروفا أن "تغيير صفة مرتفعات الجولان بالالتفاف على مجلس الأمن يعد انتهاكا مباشرا للقرارات الأممية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في تغريدة على "تويتر"، الخميس: «بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي».

ومن جانبها، أدانت الخارجية السورية بأشد العبارات التصريحات التي وصفتها بـ"اللامسؤولة" للرئيس الأمريكي حول الجولان، مؤكدة أنها "انحياز أعمى لكيان الاحتلال الصهيوني ودعم لا محدود لسلوكه العدواني".

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وقالت الوزارة: إن "هذا الموقف الأمريكي تجاه الجولان السوري المحتل يعبر وبكل وضوح عن ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية وانتهاكها السافر لقراراتها خصوصا قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي صوت عليه أعضاء المجلس بالإجماع بمن فيهم الولايات المتحدة والذي يرفض بشكل مطلق قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية بخصوص الجولان ويعتبره باطلا ولاغيا ولا أثر قانونيا له".

وقالت الوزارة: إن "هذا الموقف الأمريكي تجاه الجولان السوري المحتل يعبر وبكل وضوح عن ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية وانتهاكها السافر لقراراتها خصوصا قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي صوت عليه أعضاء المجلس بالإجماع بمن فيهم الولايات المتحدة والذي يرفض بشكل مطلق قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية بخصوص الجولان ويعتبره باطلا ولاغيا ولا أثر قانونيا له".

واحتلت إسرائيل الجولان السوري عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراضٍ سورية محتلة.

وشرعت إسرائيل في العام الماضي في مطالبة الولايات المتحدة بالموافقة على ضم مرتفعات الجولان إلى تل أبيب، ولم توافق الولايات المتحدة رسميا على طلب إسرائيلي سابق في مجلس الأمن بضم الجولان، لكنها قررت تغيير موقفها من خلال تصريحات أطلقها مسؤولون أمريكيون كان أولهم الرئيس ترامب.

من جانبه، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر تغريدة يشكر فيها ترامب، "لاعترافه الشجاع بسيادة إسرائيل على الجولان".