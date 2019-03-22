انت الان تتابع في مراسم شعبية.. تشييع جثامين شهداء هجوم نيوزيلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة وزراء نيوزيلندا

أقيمت مراسم تشييع شعبية ورسمية لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا مع انعقاد أول صلاة جمعة في المدينة منذ الهجوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، حضرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جياسيندا أرديرن، المراسم وشاركت جموع المصلين في الوقوف دقيقتين حدادا على الضحايا الذين بدأت عمليات دفنهم في أعقاب انتهاء الصلاة. وقادت أرديرن نحو خمسة آلاف شخص في الوقوف دقيقتين صمتا في متنزه هاغلي أمام مسجد النور الذي قتل فيه معظم الضحايا، وقالت في خطاب قصير: «نيوزيلندا تشاطركم الأحزان.. نحن واحد».

وارتدت أرديرن، التي أحاط بها وزراء ومسؤولون أمنيون، حجابا أسود، وارتدت كذلك شرطيات في المتنزه أحجبة سوداء وعلقن وردة حمراء على ستراتهن. وقال إمام مسجد النور، جمال فودة: «قلوبنا محطمة لكننا لم ننكسر، نحن على قيد الحياة، نحن معا وكلنا تصميم على ألا نسمح لأحد أن يقسمنا». وأضاف، في خطبة الجمعة