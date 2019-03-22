انت الان تتابع بروكسل تقترح على لندن خيارين لتأجيل «بريكست» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن القادة الأوروبيين مستعدون لاقتراح خيارين على بريطانيا لتأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمحدد أصلا في 29 مارس الجاري. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الرئاسة إنه في حال وافق النواب البريطانيون الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل في نوفمبر فإن موعد بريكست سيرجأ عندئذ إلى 22 مايو. أما في حال رفض النواب الاتفاق، فيتم إمهال لندن لغاية 12 أبريل لكي تقرر ما إذا كانت ستشارك في الانتخابات التشريعية الأوروبية.
وبحسب مصدر أوروبي، فإن هذه الحالة تعني إمكانية تأجيل بريكست حتى نهاية العام.وطلبت ماي من القادة الأوروبيين الموافقة على إرجاء موعد الطلاق بين لندن وبروكسل إلى 30 يونيو، لكن هذا الأمر دونه عقبة قانونية ذلك أن الانتخابات التشريعية الأوروبية ستجري من 23 وحتى 26 مايو، وبقاء بريطانيا في الاتحاد لما بعد هذا
وبحسب مصدر أوروبي، فإن هذه الحالة تعني إمكانية تأجيل بريكست حتى نهاية العام.
وطلبت ماي من القادة الأوروبيين الموافقة على إرجاء موعد الطلاق بين لندن وبروكسل إلى 30 يونيو، لكن هذا الأمر دونه عقبة قانونية ذلك أن الانتخابات التشريعية الأوروبية ستجري من 23 وحتى 26 مايو، وبقاء بريطانيا في الاتحاد لما بعد هذا التاريخ يحتم عليها المشاركة في هذه الانتخابات.
وبحسب الإليزيه، فإنه «إذا لم ترغب المملكة المتحدة بتنظيم انتخابات فلن يكون أمامنا أي سبيل لفعل شيء مغاير، فهذا الأمر يعني أنها اختارت (الخروج) بدون اتفاق».
وبحسب مصدر حكومي، فإن الهدف من هذا التوافق بين القادة الأوروبيين وماي هو «إتاحة أكبر قدر ممكن من الخيارات لكي تتم المصادقة على اتفاق الخروج».
كانت هذه تفاصيل خبر بروكسل تقترح على لندن خيارين لتأجيل «بريكست» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.