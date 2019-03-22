انت الان تتابع بروكسل تقترح على لندن خيارين لتأجيل «بريكست» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن القادة الأوروبيين مستعدون لاقتراح خيارين على بريطانيا لتأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمحدد أصلا في 29 مارس الجاري. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الرئاسة إنه في حال وافق النواب البريطانيون الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل في نوفمبر فإن موعد بريكست سيرجأ عندئذ إلى 22 مايو. أما في حال رفض النواب الاتفاق، فيتم إمهال لندن لغاية 12 أبريل لكي تقرر ما إذا كانت ستشارك في الانتخابات التشريعية الأوروبية.

وبحسب مصدر أوروبي، فإن هذه الحالة تعني إمكانية تأجيل بريكست حتى نهاية العام.وطلبت ماي من القادة الأوروبيين الموافقة على إرجاء موعد الطلاق بين لندن وبروكسل إلى 30 يونيو، لكن هذا الأمر دونه عقبة قانونية ذلك أن الانتخابات التشريعية الأوروبية ستجري من 23 وحتى 26 مايو، وبقاء بريطانيا في الاتحاد لما بعد هذا