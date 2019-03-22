الان تتابع روسيا غاضبة على أميركا: تغيير وضع الجولان انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365: نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها إن تغيير وضع هضبة الجولان سيمثل انتهاكا مباشرا لقرارات الأمم المتحدة. كانت زاخاروفا تعلق على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر أمس الخميس من أن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967.

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