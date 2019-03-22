وفاة 100 شخصا على الأقل بعد غرق عبارة في نهر دجلة بالعراق

قالت السلطات العراقية إن 100 شخصا على الأقل قضوا الخميس في حادث غرق عبارة وسط نهر دجلة، مشيرة إلى أن أطفالا وعائلات كانوا على متن العبارة التي كانت متجهة نحو المدينة السياحية في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.

وأفادت وزارة الصحة العراقية مساء أن بين القتلى عدد كبير من الأطفال.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء الحداد الوطني لثلاثة أيام على أرواح الضحايا، بحسب التلفزيون الرسمي العراقي. وتوجه عبد المهدي إلى مدينة الموصل حيث وقع الحادث المأسوي فيما كانت عائلات كثيرة تحتفل بعيد نوروز، رأس السنة الكردية، على ضفاف نهر دجلة.

وشاركت فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية فضلا عن متطوعين في انتشال جثث الضحايا، فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين إثر عمليات استنفار لجميع السلطات الطبية والأمنية.

وأعلن القضاء العراقي أنه أمر بتوقيف تسعة مسؤولين معنيين بالحادث وأصدر مذكرات توقيف بحق مالكي العبارة والمدينة السياحية. وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بفتح تحقيق فوري وتسليمه النتائج خلال 24 ساعة لإظهار الحقيقة وكشف هوية المسببين فيما طالب سياسيون بينهم رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بـ"إعلان الحداد" في البلاد.