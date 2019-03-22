شكرا لقرائتكم قبل الانتخابات.. نتنياهو يستغل "تغريدة ترمب" عن الجولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اللعب بورقة جديدة قبل موعد الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل القادم.

الجولان السوري هي الورقة التي قد تنقذ نتنياهو من مقصلة الانتخابات، فبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر تغريدة له على تويتر أن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، سارع نتنياهو بشكر ترمب على هذه الخطوة الجريئة والشجاعة، على حد وصفه.

وقال نتنياهو: "ترمب صنع تاريخا لتوه، لقد فعلها مرة أخرى. أولا اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، ثم انسحب من الاتفاق النووي مع إيران وأعاد فرض العقوبات، والآن فعل شيئا ذا أهمية تاريخية باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

ويمثل إعلان ترمب بخصوص الجولان تحولا مثيرا في السياسة الأميركية، حيث أشار مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو وعددا من مستشاري ترمب دعموا هذه الفكرة.

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من جهة أخرى، رفضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، معتبرة أنها أرض سورية محتلة وفق القوانين الدولية.

في الوقت نفسه، ندد مسؤولون فلسطينيون بإعلان ترمب اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان، محذرين من شلال دماء قد يغرق المنطقة بسبب سياسة ترمب وتأييده لإسرائيل على حساب حقوق شعوب المنطقة.

فيما اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجولان أرضا سورية محتلة من قبل إسرائيل، مؤكدا أن الجامعة العربية ستقف مع حق سوريا في هذه المنطقة.

ويرى مراقبون أن إعلان ترمب بشأن الجولان يأتي لتحسين موقفه لدى المعسكر المؤيد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة.