وزير نيوزيلندي يؤكد أن المسلمين في بلاده "سيكونون في أمان"

اسماء السيد - اسطنبول: طمأن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز الجمعة المسلمين المقيمين في بلاده بأنهم سيكونون في "أمان" رغم مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش، وذلك خلال اجتماع طارىء لمنظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول. وقال بيترز "نحرص بشكل خاص على ضمان شعور المجتمعات المسلمة في نيوزيلندا بالأمان". وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أثار غضب نيوزيلندا بعرضه بشكل متكرر شريط فيديو صوره منفذ المجزرة للهجوم الذي أودى بحياة 50 شخصا.



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