بينها دولة عربية.. موظفو هذه البلدان يعملون أكبر ساعات عمل إضافي

دبي - بواسطة محمد فارس © بينها دولة عربية.. موظفو هذه البلدان يعملون أكبر بينها دولة عربية.. موظفو هذه البلدان يعملون أكبر

كتب- معتز حسن:

كثيرًا ما يضطر الموظفون إلى العمل لساعات إضافية تزيد عن معدل ساعات العمل اليومية، والتي يختلف نظام العمل بها من شركة لأخرى، ولكن في غالب الأحيان تدفع الشركات مقابل مادي لهذه الساعات الإضافية.

وهناك بعض الدول سجل موظفيها مُعدل ساعات عمل عالية بفارق كبير يزيد عن أي بلد أخرى، وفي هذا الموضوع ننشر لكم أين يسجل موظفو المكاتب أكبر عدد ساعات عمل إضافية في 2019- وفق ما نشره موقع "WEF".

1- الإمارات

سجلت الإمارات عدد ساعات عمل إضافية في 2019 (24 ساعة شهريًا).

2- أمريكا

سجلت أمريكا عدد ساعات عمل إضافية في 2019 (23.2 ساعة شهريًا).

3- هونج كونج

سجلت هونج كونج عدد ساعات عمل إضافية في 2019 (23.2 ساعة شهريًا).

4- فرنسا

سجلت فرنسا عدد ساعات عمل إضافية في 2019 (23.2 ساعة شهريًا).

5- الهند

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سجلت الهند عدد ساعات عمل إضافية في 2019 (21.2 ساعة شهريًا).

6- روسيا

سجلت روسيا عدد ساعات عمل إضافية في 2019 (21.2 ساعة شهريًا).

7- البرازيل

سجلت البرازيل عدد ساعات عمل إضافية في 2019 (18 ساعة شهريًا).

8- بريطانيا

سجلت بريطانيا عدد ساعات عمل إضافية في 2019 (17.2 ساعة شهريًا).

9- المكسيك

سجلت المكسيك عدد ساعات عمل إضافية في 2019 (16 ساعة شهريًا).

10- جنوب إفريقيا

سجلت جنوب إفريقيا عدد ساعات عمل إضافية في 2019 (17.2 ساعة شهريًا).