بالفيديو.. لحظة اعتداء ليلي على مسجد في بريطانيا

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دبي - بواسطة محمد فارس إعادة تشغيل الفيديو
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وبدا في الفيديو المسجل بكاميرات المراقبة، أشخاصا وهم يقوم بتحطيم نوافذ المسجد، عن طريق استخدام مطرقة ثقيلة، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
ووقع الاعتداءات على خمسة مساجد، ليلا، وظهر رجل بقناع وهو ينهال بالضرب على النافذة، ثم جعل الزجاج يتحطم في المساجد التي تقع على مقربة من بعضها البعض.
وأوضحت الشرطة في منطقة ويست ميدلاند، أنها تتعامل مع الاعتداءات الخمس باعتبارها هجمات مترابطة، فيما قالت شرطة مكافحة الإرهاب إنها تتعاون مع التحقيق الجاري.
وأدان وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، ما تعرضت له المساجد من اعتداءات، وأعرب عن قلقه العميق قائلا إن خطاب الكراهية لا مكان له في المجتمع البريطاني ولن يتم قبوله أبدا.
وقال راشد محمد، 33 عاما، وهو من الجالية المسلمة في برمنغهام، إنه يشعر بالقلق إزاء ما حصل، لاسيما أنه أتى بعد فترة قصيرة من مجزرة نيوزيلندا المروعة.
وأضاف "لن أكذب عليكم، فأنا لا أتوقف عن النظر إلى ما يدور حولي منذ هجوم كرايست تشيرش، حتى أنني أفضل الصلاة بجانب مخرج الطوارئ من باب التحسب لوقوع أي شيء".
وأشار إلى أن وقوع المأساة لا يحتاج إلا لشخص عنصري وذي عقل صغير "نحن فخورون بالعيش في مدينة على هذا القدر من التنوع، لكن من المزعج أن هذه الأمور ما زالت تحصل".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.