الاعتداء على 5 مساجد في بريطانيا.. ماذا حدث؟

مصراوي - كتب- محمود علي:
اعتدى مجهولون على 5 مساجد في بريطانيا وسط مخاوف من تزايد الاعتداء على مراكز إسلامية بعد هجوم نيوزيلندا الذي أوقع عشرات الشهداء، في 15 مارس الجاري.
وأظهر مقطع فيديو صادم، لحظة تعرض مسجد للاعتداء في مدينة برمنجهام بريطانية، وفق سكاي نيوز عربية.
وبدا في الفيديو المسجل بكاميرات المراقبة، أشخاص يحطمون نوافذ المسجد، باستخدام مطرقة ثقيلة.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الاعتداءات وقعت على 5 مساجد، ليلا، وظهر رجل بقناع وهو ينهال بالضرب على النافذة، ثم جعل الزجاج يتحطم في المساجد التي تقع على مقربة من...
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