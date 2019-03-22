وزير الخارجية اليوناني: لا يحقّ لأحد مطالبة تركيا بالابتعاد عن شرقي البحر المتوسط

لفت وزير الخارجية اليوناني، جيورجيوس كاتروغالوس إلى أن "اليونان تنظر بإيجابية إلى أنشطة تركيا المتعلقة بالبحث عن موارد الطاقة في شرقي البحر الأبيض المتوسط"، مؤكداً أنه "لا يحق لأحد إقصاءها من تلك المنطقة"، مشيراً إلى أن "تركيا لديها حدوداً طويلة في البحر المتوسط"، متسائلاً: "هل يحق لأحد إقصاء أنقرة من هذه المنطقة رغم هذا؟ بالطبع لا يحق لأحد فعل هذا".

وأوضح أن "جنوب قبرص الرومية لها منطقتها الاقتصادية الخالصة، إلا أن هذا لا يعني احتكارها لشرقي البحر المتوسط والمنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة بحرية تمارس عليها دولة حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية".