مسؤول عراقي: ضحايا عبارة الموصل 103 قتلى

أعلن عضو مجلس محافظة نينوى العراقية غزوان الداوودي عن "وصول عدد ضحايا حادثة غرق العبّارة في نهر دجلة بمدينة الموصل إلى 103 قتلى"، مشيراً إلى "اننا نتوقع أن العدد الكلي الذي كان على متن العبارة قبيل غرقها نحو 200 شخص".

وأوضح أنه "سيتم عقد جلسة طارئة لمجلس محافظة نينوى خلال الجمعة، وسيتم استضافة المعنيين بالحادث، وفي مقدمتهم المستثمر في مدينة الجزيرة السياحية في الموصل، التي وقع الحادث عندها".

والخميس، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مقتل عشرات المواطنين، أغلبهم نساء وأطفال، إثر غرق عبّارة في نهر دجلة بالموصل شمالي البلاد.