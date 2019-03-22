أردوغان: الهجوم على المسجدين بنيوزيلندا ليس الأول وربما لا يكون الأخير

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا ليس حدثا عاديا بل بسبب بوجود كراهية عميقة"، مشيراً إلى أن "الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا ليس الأول وربما لا يكون الأخير".

ولفت إلى أن "اننا لن نسمح بشرعنة الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان السورية"، مشيراً إلى أن "قرار واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان يضع المنطقة على شفا أزمة جديدة".

وأشار إلى أن "الهجمات لم تقتصر على المساجد بل طالت كنائس بسبب الكراهية الثقافية والعرقية"، لافتاً إلى أن "المسلمين ليسوا وحدهم من يتعرضون لجرائم بسبب الكراهية".