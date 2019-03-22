بومبيو: إدارة ترامب لا تزال تأمل بتحقيق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تزال تأمل باحتمال مساعدتها في تحقيق تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "ادارتنا تخلق الظروف التي قد تؤدي في نهاية الأمر إلى نقطة حيث سيكون من الممكن تحقيق هذا النوع من السلام الذي يريده الجميع".

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