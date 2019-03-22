مسؤول أميركي: نسعى لحل النزاع مع تركيا بشأن نظام الدفاع "إس 400"

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد أن واشنطن تسعى في الوقت الراهن لحل النزاع القائم مع تركيا، بشأن صفقة شراء نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور "اس 400".

ووصف في كلمة ألقاها خلال منتدى أمني بواشنطن ، القضية بأنها صعبة، غير أن واشنطن متفائلة إزاء إمكانية الوصول الى حل مع أنقرة بشأن هذه الصفقة الروسية.

وحول ما تردد مؤخرا من أن واشنطن ستقوم قريبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تسليم صفقة طائرات "اف 35 " المتطورة لتركيا بسبب الصفقة الروسية ؟ قال: " إن الجناحين التنفيذي والتشريعي للحكومة الأميركية سوف يواجهان أوقاتا صعبة في محاولتهما التوفيق بين حيازة تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي المتطور اس 00/ وأحدث المقاتلات الأميركية اف 35 على أراضيها".