خارجية ايران: إعلان ترامب حول الجولان السوري المحتل غير شرعي وغير مقبول

لفتت وزارة الخارجية الايرانية إلى أن "إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل غير شرعي وغير مقبول"، مشيرةً إلى أن "تصريحات ترامب بشأن الجولان قد تؤدي لسلسة مواجهات جديدة في الشرق الأوسط".

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