أرسلان: ما قيل عن لقاء في بعبدا كلام مختلق لا يمت إلى الحقيقة بصلة

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب الأمير طلال أرسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي ان "كل ما قيل حول لقاء اليوم في بعبدا هو كلام مختلق ولا يمت الى الحقيقة بصلة، وللتوضيح نقول: لسنا نحن من طرح اللقاء لا من قريب ولا من بعيد ولسنا نحن من بادر رغم أنّ موقفنا واضح واحتراماً لخصوصية موقع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وما يضمره من صدق وإخلاص بتقارب كل اللبنانيين"، مضيفا: "سنكتفي الآن بهذا القدر ريثما نبلّغ رسمياً من الرئيس الحيثيات وعندها سنتكلم بأدق التفاصيل عن الذي حصل".

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