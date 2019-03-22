رائد خوري: خطة ماكينزي أخذت بالاعتبار مميزات لبنان الاقتصادية

شدد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري على أهمية وضع خطة اقتصادية من أجل تحويل الاقتصاد إلى إقتصاد منتج في كافة القطاعات، مشيرا الى ان "خطة ماكينزي أخذت بالاعتبار مميزات لبنان الاقتصادية والاجتماعية".
وفي كلمة له حوار بعنوان : "النهوض في لبنان بين الفساد والإصلاح" في جامعة البلمند عرض خوري الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه الخطة الإنقاذية من أجل النهوض بالاقتصاد، مشيرًا إلى "ضرورة خلق العوامل المساعدة، من أجل تطبيق هذه الخطة"، داعيا الى "ضرورة القيام بإصلاحات في لبنان من خلال تطبيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب".
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