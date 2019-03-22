الجمهورية:المقدم الحاج التقت غبش مرة واحدة قبل توقيف عيتاني

لفت مصدر خاص لـ"الجمهورية" الى انّ "المحكمة العسكرية تسلّمت من مديرية المخابرات التلازم الجغرافي لهاتفي الموقوف إيلي غبش والمقدّم سوزان الحاج، وهذا التلازم أثبت بالادلة الفنية انّ المقدّم الحاج إلتقت غبش مرة واحدة فقط قبل توقيف عيتاني، وفق ما سبق وأدلت به أمام هيئة المحكمة، على عكس ما اعترف به غبش انه التقاها أكثر من مرة".

وأضاف المصدر انه "تمكّن وكلاء دفاع الحاج من الاطلاع على المحادثات الشفهية بين غبش وأمن الدولة، وكانت واضحة جداً لجهة إصرار غبش على الحصول على بدل مالي مقابل الملف، (2000 دولار وراتب شهري) وانه لن يسلّم الملف ما لم يحصل على مطاليبه. وكل المحادثات تمّت قبل فترة لقاء غبش والحاج في مقهى chez paul".