سليمان: اعتراف ترامب بسيادة اسرائيل على الجولان هو موقف غير مقبول اطلاقا

اعتبر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في تضريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "اعتراف الرئيس الاميركي دونال ترامب بسيادة اسرائيل على الجولان هو موقف غير مقبول اطلاقاً".

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