السفير السعودي: الصيف في لبنان واعد بالسياح السعوديين

اشار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الى اننا "شاهدنا إقبالا كبيرا من السعوديين لزيارة إخوانهم في لبنان. ونتوقع صيفا محفوفا بكل المحبة والأخوة. كل المؤشرات إيجابية تدل على استعدادات من قبل الحكومة والرئيس سعد الحريري شكل لجنة خاصة لمتابعة كل الإحتياجات لجذب السياحة الخليجية والعربية. نتمنى إن شاء الله أن يكون صيفا جيدا ويعكس أيضا محبة وضيافة وكرم الشعب اللبناني".

اضاف بخاري في أمسية إنسانية لمناسبة "اليوم العالمي لمتلازمة داون" تحت شعار "لا تترك أحدا خلفك" في Agonist coffee shop لذوي الإحتياجات الخاصة في الزلقا، "لمناسبة اليوم العالمي لذوي الإرادات الصلبة قامت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت بهذه المبادرة لنكون بجانب ذوي الإرادات الصلبة في المجتمعات. واليوم نحن في بيروت نشاهد التجربة التي قام بها صاحب هذا المقهى الذي قدم هذه المبادرة، ونحن في وقفة تضامنية من البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية التي تشارك في هذه الأمسية".

أضاف: "تزامنت هذه الأمسية مع اليوم العالمي لمتلازمة داون وهي تحت شعار "لا تترك أحدا خلفك". رسالتنا هي تمكين ذوي الإرادة الصلبة من الإندماج في المجتمع وأيضا إعطاؤهم الفرصة التي تثبت أن لهم قدرات يستطيعون من خلالها العمل، يستطيعون من خلالها الإندماج ثقافيا وعلميا وفكريا".