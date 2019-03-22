اللواء خير: تم اخذ قرار بإخلاء مبنى النبعة لمدة شهر

أعلن رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود أنه "تم اخذ قرار بإخلاء مبنى النبعة لمدة شهر وسيحصل السكان على بدل إيواء"، مؤكدا انه "على التنظيم المدني والبلديات متابعة مثل هذه الحالات".

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