قوى الامن: شعبة المعلومات توقف قاتل زوجة شقيقه في ببنين

أفادت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه "بتاريخ 11/03/2019 وفي بلدة ببنين- عكار عثر على المدعوة سامية طالب عمرها حوالي 45 سنة جثة هامدة داخل منزلها مكبلة اليدين، إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة، ومن خلال الكشف الميداني على مسرح الجريمة واستماع افادات الشهود واجراء الاستقصاءات والتحريات اشتبه بشقيق زوجها: م. ط. من مواليد عام 1967، لبناني الجنسية فأوقفته قوة من الشعبة في محيط منزله وفي بداية التحقيق أنكر علاقته بالجريمة، وبعد مواجهته بافاداته المتناقضة وافادات الشهود عاد واعترف بها، عازياً السبب الى حصول شجار بينهما على خلفية كسر ابنها لزجاج سيارة "فان" مركونة في باحة منزلها، حيث تطور الشجار بينهما ليقوم بدفعها بعنف ما أدى الى ارتطامها بزاوية الدرج وفقدانها الوعي. وفيما كان يحاول سحبها نحو المنزل استعادت وعيها وبدأت بالصراخ، لكنه كتم فمها بقوة ما أدى الى وفاتها. وبهدف التمويه وإبعاد الشبهات عنه ربط يديها من الخلف وعلقها في سقف غرفتها لتظهر وكأنها قامت بالانتحار كونها تعاني من أمراض عصبية وأودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته".

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