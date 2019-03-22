أكد رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود أننا "لا نستورد من الخارج ومصادرنا هي من الخيم البلاستيكية"، مشيرا الى ان " الانتاج القليل لا يغطي حاجة السوق لهذا السبب ترتفع الاسعار".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترشيشي: نحن لا نستورد من الخارج ومصادرنا هي من الخيم البلاستيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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