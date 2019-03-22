اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "أي لقاء يرعاه رئيس الجمهورية ميشال عون لحل مشكلة الشويفات هو أمر إيجابي أما بحث الأمور الدرزية يجب أن يتم برعاية شيخنا المرجع الشيخ أبو يوسف أمين الصايغ ومشاركة كبار مشايخنا فالمشايخ هم ضمانتنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: أي لقاء يرعاه الرئيس عون لحل مشكلة الشويفات هو أمر إيجابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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