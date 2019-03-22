شكوى من المجلس الشيعي الأعلى ضد تلفزيون الجديد والبسام وآخرين

تقدم المحامي علي فايز رحال بوكالته عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بشكوى الى النيابة العامة الإستئنافية في بيروت ضد موسى عاصي وآخرين بجرائم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذم، على خلفية قضية البيع المزعوم لأحد الجوامع، وأحيلت الشكوى الى المباحث الجنائية الخاصة لإجراء المقتضى.
كذلك تقدم مجموعة من المحامين بإخبار لجانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بوجه تلفزيون "الجديد" ومديرة الأخبار في التلفزيون مريم البسام وهادي الأمين وآخرين بجرائم اثارة النعرات الطائفية ونشر الاخبار الكاذبة على خلفية نشر تقرير عن بيع مزعوم لأحد الجوامع من قبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وأحيلت الشكوى الى المباحث الجنائية الخاصة لإجراء المقتضى.
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