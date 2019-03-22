وصول بومبيو إلى مطار بيروت الدولي

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مطار بيروت الدولي . ومن المقرر أن يلتقي بومبيو الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وسيتصدر الملف الإيراني أجندة مباحثات عميد الدبلوماسية الأميركية في بيروت.

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