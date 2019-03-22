محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - أ ش أ

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، إثر غارة جوية بطائرة بدون طيار في إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

وقال فيلق سيلاب "201" التابع للجيش الأفغاني -في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن الغارة الجوية تم تنفيذها في منطقة أشين بإقليم نانجرهار، مشيرًا إلى أن المسلحين كانوا مستهدفين في محيط وادي بيكا بأشين.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما في ذلك تنظيم داعش على بيان الجيش الأفغاني حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأفغاني: مقتل 3 مسلحين من "داعش" في غارة شرق البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.