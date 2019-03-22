الإنتاج الحربي تُوقع مذكرة تفاهم مع شركة بولندية لانتاج الكبائن المتنقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبين شركة " Chimide Polaska" البولندية المتخصصة في مجال إنتاج الكبائن الخاصة المجهزة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي.

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ويهدف التعاون إلى إنشاء كيان مشترك بين "الإنتاج الحربي" وشركة " Chimide Polaska " لإنتاج الكبائن الخاصة التى تعمل كغرف عمليات جراحية، مطابخ، مخازن واستخدامات أخرى متنوعة في المجال المدني والمجال العسكري لسد إحتياجات السوق المحلى والتصدير.

من جانبه، أكد كريستوف تيودور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "Chimide Polaska"، اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر.

وأعرب تيودور، عن ثقته في نجاح التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين في مجال إنشاء مصنع لإنتاج الكبائن الخاصة المجهزة والتي يمكن استخدامها في مجالات متعددة سواء في المجال المدني والمجال العسكري.